النشرة الرياضية من BBC: الاثنين 16 كانون الثاني 2023

النشرة الرياضية من BBC: الاثنين 16 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/16/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الاثنين ١٦ كانون الثاني 2023.“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة شان: حفيد نيلسون مانديلا يتسبب في خلاف سياسي في كرة القدم… 01/16/2023 الاغتصاب: ضابط شرطة بريطاني يعترف بسلسلة جـرائم جـنسية 01/16/2023 وزيرة الدفاع الألمانية تستقيل بعد سلسلة عثرات وهفوات 01/16/2023آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc-m-arabic-sports.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاثنينالثانيالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
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