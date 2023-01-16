كأس الخليج 25: قطر أمام العراق والبحرين تواجه عمان بنصف النهائي

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يستضيف ملعب البصرة الدولي الاثنين مباراة نصف النهائي بين المنتخب العراقي – صاحب الأرض – ونظيره القطري ضمن دور نصف النهائي في كأس الخليج 25. كما يواجه المنتخب العماني نظيره البحريني، الطامح في الدفاع عن لقب البطولة، وذلك على ملعب الميناء الأولمبي.

وسيحاول العراق أن يستفيد من عاملي الأرض والجمهور لتخطي قطر وحجز مكانه في المباراة النهائية.

وتأهل العراق إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى، بينما بلغت قطر هذا الدور بعد تعادل مع الإمارات في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن المجموعة الثانية.

وفاز العراق في سبع مباريات في تاريخ المواجهات مع قطر، مقابل خسارة وثلاثة تعادلات.

وتتوق الجماهير العراقية لرؤية منتخب “أسود الرافدين” متوجاً باللقب الخليجي، بعد غياب دام منذ النسخة التاسعة التي أُقيمت عام 1988 في السعودية.

وهذه المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ استضافته النسخة الخامسة عام 1979.

وقال مدرب العراق الاسباني خيسوس كاساس: “حتى الآن قطعنا مسافة مهمة، وعلينا أن نواصل المشوار للوصول إلى المباراة النهائية”.

وأضاف كاساس: “تنتظرنا مباراة صعبة أمام قطر، لكن لا يهمنا ذلك، منتخب قطر أم غيره”، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.

وشدد المدافع العراقي مصطفى ناظم على أن منتخب بلاده يمتلك “الأفضلية في مواجهة قطر لأننا نخوض هذه المباراة الصعبة أمام جماهيرنا الكبيرة وعلى أرضنا”.

أما مدرب “العنابي” البرتغالي برونو ميغيل بينيرو فقد أعرب عن استعداد منتخبه للقاء العراق مدركاً التأثير الكبير لجماهير “أسود الرافدين”.

وقال: “خلف المنتخب العراقي جماهير غفيرة. نحاول عدم التأثر بذلك وألا نكون في أجواء سلبية في المباراة. لدينا لاعبون شباب باستطاعتهم إثبات جدارتهم كمنتخب قوي، ولا نخشى المنتخب العراقي”.

من جهته، اعتبر قائد المنتخب القطري، إسماعيل محمد، أن التواجد الكبير للجماهير العراقية من شأنه أن يحفز اللاعبين القطريين أيضاً، على حد تعبيره، لكنه أقر في الوقت ذاته بصعوبة المواجهة.

الدفاع عن اللقب

ونقلت المباراة الثانية بين البحرين وعمان إلى ملعب الميناء الاولمبي بدلاً من ملعب البصرة الدولي بعد أن تأثرت أرضية الأخير خلال مباراة قطر والسعودية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في البصرة مدة 24 ساعة متواصلة.

وتصدر منتخب البحرين، حامل اللقب، المجموعة الثانية بسبع نقاط، بعد فوزين على الإمارات وقطر وتعادل أمام الكويت

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدرب البحرين البرتغالي هيليو سوزا قوله عشية اللقاء المنتظر أمام عمان، إن “البحرين على أتم الاستعداد لهذه المواجهة، ونحن نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تضعنا في النهائي”.

وشدّد على أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم المواجهة بسبب قوة المنتخبين.

واحتل المنتخب العماني المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، بعد تعادله سلباً مع العراق المضيف في مباراته الأولى، وفوزه على اليمن، ثم السعودية.

وتشارك عمان للمرة الثالثة والعشرين في البطولة، وفي رصيدها لقبان.

وأحرزت عمان لقبها الأول عام 2009 بعد فوزها على السعودية بركلات الترجيح، والثاني في 2018 بفوز على الإمارات بركلات الترجيح أيضاً.