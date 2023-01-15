روسيا وأوكرانيا: المملكة المتحدة ترسل دبابات تشالينجر 2 لكييف

Getty Images دبابة تشالينجر 2 في استعراض عسكري في بريطانيا

من المقرر أن ترسل المملكة المتحدة دبابات تشالينجر 2 البريطانية الصنع إلى أوكرانيا، من أجل تعزيز قدرات البلاد العسكرية حسب ما صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وتحدث سوناك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف السبت، وأكد له إرسال الدبابات وقطع مدفعية جديدة حسب ما أكد مكتب رئيس الوزراء.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن الخطوة تظهر “عزم المملكة المتحدة على تكثيف دعمها” لأوكرانيا.

وسوف ترسل الحكومة 14 دبابة لأوكرانيا.

كما يتوقع أن تقدم بريطانيا حوالي 30 قطعة مدفعية ذاتية الحركة من طراز AS90.

وشكر الرئيس زيلينسكي المملكة المتحدة وقال إن قرار إرسال الدبابات “لن يعزز قدراتنا في ساحة المعركة فقط، لكنه سيرسل إشارة إلى الشركاء الآخرين”. وأضاف أن دعم المملكة المتحدة لبلاده ثابت.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن زيلينسكي ناقش مع سوناك الانتصارات التي حققتها أوكرانيا، واتفقا على استثمار هذه التطوارات لتعزيز الدعم العسكري والدبلوماسي الدولي لأوكرانيا.

وجاء الإعلان الأخير في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجمات صاروخية في مختلف أنحاء أوكرانيا السبت بما فيها مدن كييف وخاركيف وأوديسا.

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وقال سوناك إن الدبابات البريطانية تشالينجر 2 سوف تساعد الجيش الأوكراني في “دحر القوات الروسية”.

وقد أنتجت دبابات تشالينجر للمرة الأولى قبل أكثر من عشرين عاما وستكون الدبابات الأحدث في حوزة الجيش الأوكراني، وسوف تؤمن حماية أفضل للقوات الأوكرانية ودقة أكبر في إصابة الأهداف.

وستبدأ المملكة المتحدة بتدريب الطواقم الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات في الأيام القادمة.

ومع أن الخطوة التي قامت بها بريطانيا لن تقلب الموازين لكن يؤمل أن تشجع أطرافا أخرى على تزويد أوكرانيا بعتاد حديث.

ورحب رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني توبياس إلوود بهذه الخطوة ووصفها بالجدية لكنه لفت إلى أن المساعدات الدولية لأوكرانيا “بطيئة جدا”. وقال لتلفزيون بي بي سي إن روسيا “تريدنا أن نكون مترددين، وما لم ندعم أوكرانيا فإن روسيا لن تتراجع وبالتالي إنتصار البلطجة”.

وشدد على رغبته في أن يرى مصنعا للأسلحة يبنى شرقي بولندا، حتى تتمكن أوكرانيا من إنتاج الأسلحة التي تحتاجها.

وتخطط بولند لإرسال 14 دبابة ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكن ذلك يستوجب موافقة ألمانيا.

وتأمل أوكرانيا أيضا في الحصول على دبابات إبرامز الأمريكية التي تستخدم نفس ذخيرة دبابات ليوبارد.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد وافقتا بداية الشهر الجاري على إرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا أسوة بفرنسا، وهي خطوة تعتبر مهمة في إطار تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رداً على الخطوة البريطانية: “إن إمدادات الأسلحة هي هدف مشروع للضربات الروسية”.

وكان الجيش الروسي قد أعلن السبت استلاءه على بلدة سوليدار بعد معركة استمرت وقتا طويلا، مما سيمكن القوات الروسية من التقدم باتجاه مدينة باخموت وعزل القوات الأوكرانية هناك، لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن المعارك حول سوليدار لا تزال مستمرة..