النشرة الرياضية من BBC: الاحد 15 كانون الثاني 2023

النشرة الرياضية من BBC: الاحد 15 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/15/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الاحد ١٥ كانون الثاني 2023.“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة متشددون إسلاميون يخطفون 50 امرأة شمال بوركينا فاسو ميخايلو مودريك ينتقل من شاختار دونتيسك إلى تشيلسي مقابل 100… تونس: هل نجحت المعارضة في حشد الشارع ضد قيس سعيّد؟ آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc-arabic-sports-sun.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاحدالثانيالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
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