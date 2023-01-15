مقتل 40 شخصا على الأقل في تحطم طائرة في وسط نيبال

Getty Images يواصل 200 من افراد الجيش البحث عن بقية الركاب

تحطمت طائرة تقل 72 شخصا بالقرب من مطار في وسط نيبال، وقد تم العثور على 40 جثة، حسب ما صرح مسؤولون.

ووقع الحادث اثناء هبوط الطائرة التابعة لشركة خطوط يتي، وشبت فيها النيران.

وظهرت في لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق منطقة سكنية قبل أن تبدأ بالدوران بسرعة حول نفسها.

وكان على متن الطائرة 68 راكبا، بينهم 15 أجنبيا وأربعة من أفراد الطاقم.

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ويشارك حوال 200 جندي نيبالي في محاولات الإنقاذ في موقع الحادث بالقرب من نهر “سيتي”، على بعد كيلومتر ونصف من المطار.

ويظهر في فيديو يصور موقع الحادث دخان أسود كثيف وحطام يحترق.

وقال متحدث باسم الجيش إنهم يتوقعون العثور على المزيد من الجثث، وإن الطائرة أصبحت حطاما.

ودعا رئيس الوزراء بوشبا كمال دهال إلى اجتماع طوارئ لحكومته وحث أجهزة الإنقاذ على المشاركة في العمليات.

وتفيد التقارير أن بين ركاب الطائرة 58 من نيبال وخمسة هنود وأربعة روس وكوريان.

وهناك أيضا راكب واحد من كل من إيرلندة وأستراليا والأرجنتين وفرنسا، وأخرون.