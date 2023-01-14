“المواد الكيميائية الأبدية” لا تزال مستخدمة في مستحضرات تجميل في المملكة المتحدة

Reuters التزمت لوريال بالتخلص التدريجي من الـPFAS في عام 2018 لكنها لا تزال مستمرة في استخدام هذه المواد الكيميائية في بعض المنتجات

توصّل تحقيق لبي بي سي نيوز إلى أن علامات تجارية كبرى لمستحضرات التجميل مثل أوربان ديكاي، وريفولوشن، وإنغلوت تبيع منتجات في المملكة المتحدة تحتوي على ما يعرف بـ”المواد الكيميائية الأبدية”.

وتم ربط هذه الملوثات – المعروفة باسم PFAS (وهيفئة من المواد الكيميائية المستخدمة لجعل المنتجات مقاومة للشحوم، والماء، والالتصاق) – بمخاوف صحية خطيرة بما في ذلك السرطان.

وهذهالمواد ليست غير قانونية في المملكة المتحدة، ولكن من المتوقع أن تقترح خمس دول أوروبية حظرها على مستوى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وتعد مواد “بي إف أيه أس” )PFAS ( التي تعني مواد “البولي والبيرفلوروألكيل “، مقاومة للزيت والماء، ما يجعلها ذات قيمة عالية لصناعة المكياج.

وقالت شركة “أوربان ديكاي “ التي تملك لوريال وريفولوشن وإنغلوت لبي بي سي إنهم يتخلصون تدريجياً من المواد الكيميائية.

وتاريخياً، أضيفت إلى المنتجات لجعلها تدوم لفترة أطول، ومن أجل تحسين اللمسة النهائية والحفاظ على لون ظلال العيون وأحمر الشفاهلفترات أطول.

وأصبحت العديد من العلامات التجارية الآن “خالية من PFAS” بسبب الأدلة المتزايدة على الآثار البيئية والصحية السلبية لهذه المركبات.

لكن تحقيقاً أجرته بي بي سي نيوز في سوق مستحضرات التجميل في المملكة المتحدة حدد عشرات المنتجات التي تباع في المملكة المتحدة والتي لا تزال تحتوي على هذه المواد الكيميائية السامة.

وارتبطت المستويات العالية من التعرض إلى هذه المواد بالسرطان والعيوب الخلقية ومشاكل الغدة الدرقية.

ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد الآثار الناجمة عن التعرض لمستويات أكثر انخفاضاً – كما هو الحال في المكياج – لكن علماء وسياسيين قلقون حتى من هذه المستويات لأنهذه المواد يمكن أن تتراكم في البيئة.

وتحتوي مواد “بي إف أيه أس”على روابط قوية لا يمكن تفكيكها بشكل طبيعي، لذلك مع استخدام المزيد من المنتجات والتخلص منها ، على سبيل المثال عن طريق غسل المكياج، تبدأ PFAS في التراكم في الأنهار والتربة، حتى أنها رُصدت في دم الإنسان.

ووجدت الدراسات التي تعرض الحيوانات في المختبرات إلى الـPFAS أنها تسببت في عيوب خلقية وتلف الكبد ووفيات الحيوانات حديثي الولادة. واختبرت معظم هذه الدراسات حتى الآن جرعات بمستويات أعلى من تلك الموجودة عادة في البيئة.

وقالت البروفيسورة ميريام دايموند، عالمة الكيمياء البيئية في جامعة تورنتو، التي سبق أن بحث مختبرها في التلوث في مستحضرات التجميل الأمريكية، لبي بي سي إن المستهلكين يجب أن يشعروا بالقلق إزاء التلوث المنخفض المستوى في المنتجات بسبب المعلومات المحدودة عن الآثار السامة على المدى الطويل.

ويوم الجمعة، ستقدم ألمانيا، إلى جانب أربع دول أوروبية أخرى، اقتراحاً إلى الاتحاد الأوروبي لحظر تصنيع واستخدام مواد “بي إف أيه أس”PFAS بسبب مخاوف بشأن تراكمها وتعرض البشر إليها.

Getty Images يمكن لـمواد PFAS دخول الأنهار عند غسل المكياج أو التخلص منه

ودفع هذا الخطر المحتمل وكالة البيئة إلى إجراء مراجعة لاستخدام الـPFAS في المملكة المتحدة في عام 2021.

وخلال تلك المراجعة، طلبت وكالة البيئة من هيئة صناعة مستحضرات التجميل سي تي بي إيه أن تخبرها عن مركبات PFAS التي لا تزال تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل في المملكة المتحدة وأي شركات.

وأخبرت سي تي بي إيه وكالة البيئة أن تسعة من مواد “بي إف أيه أس” كانت قيد الاستخدام لكنها رفضت مشاركة أسماء الشركات “لأسباب تجارية”.

ولم تنشر وكالة البيئة أسماء الـPFAS التسعة التي لا تزال قيد الاستخدام من قبل الصناعة في تقريرها النهائي. لكن طلب حرية المعلومات من قبل بي بي سي نيوز في وكالة البيئة قد كشف عنها الآن.

وبحثت بي بي سي عنها في الآلاف من قوائم المكونات من العلامات التجارية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة وأنواع المنتجات الشائعة المعروفة باستخدام PFAS: الماسكارا، ظلال العيون، كريم الأساس، وأحمر الشفاه.

وتم العثور على المنتجات التي تنتجها ريفولوشن وإنغلوت وأوربان ديكاي – وهي شركة فرعية لشركة لوريال – تحتوي على PFAS تسمى PTFE وPolyperfluoromethylisopropyl Ether. وبيعت عبر منافذ متعددة بالإضافة إلى المواقع الالكترونية الخاصة بها.

وشملت أمثلة المنتجات:

باليت ظلال هاي كي من ريلوف

باليت باور شادو ناينتيز بايبي من ريفولوشن

باليت آي هارت ريفولوشن ميني ماتش فرايد إيغ فريد من ريفولوشن

مجموعة باليت نيكد 2 من أوربان ديكاي

مجموعة باليت نيكد 3 من أوربان ديكاي

باليت سموكد من أوربان ديكاي

باليت ظلال عيون إكس مورا إكس بيوتيفول ستورم من إنغلوت

باليت ظلال العيون إيفنينغ كيس من إنغلوت

باليت كوملكشنز بيرفكشنز إسنشلز ديب من إنغلوت

وعلى الرغم من أن استخدام PFAS لا يزال قانونياً في المملكة المتحدة، فمن المقرر الآن أن تنشر السلطة التنفيذية للصحة والسلامة تقييما للحكومة للمخاطر الصحية ل PFAS. يتبع هذا مراجعة وكالة البيئة وستكون الخطوة الأولى في تنظيم المواد الكيميائية.

وتدعو مجموعة تضم أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الآن إلى فرض حظر كامل على الاستخدام غير الضروري في المملكة المتحدة، على خطى اقتراح الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي اتخذتها ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا.

خطر على الأنهار

قالت الدكتورة فرانشيسكا بيفان، مديرة سياسة المواد الكيميائية في جمعية الحفاظ على البيئة البحرية، وهي جزء من مجموعة المنظمات غير الحكومية، إنهم يريدون التنظيم لأن عمليات معالجة المياه ليست فعالة حاليا في إزالة PFAS من مياه الصرف الصحي، ما يعني إطلاقها في أنهارنا.

وقالت: “لقد تم بالفعل ربط بعض الـPFAS بالآثار الصحية على الحيوانات البحرية مثل انخفاض وظائف المناعة والكبد والدم والكلى في الدلافين قارورية الأنف أو اضطراب هرمون الغدة الدرقية في الطيور البحرية، ومن المحتمل أن تكون مسألة وقت فقط حتى يتم التعرف على الآثار الصحية الأخرى”.

ورفضت هيئة صناعة مستحضرات التجميل إجراء مقابلة مع بي بي سي بشأن هذه القضية لكنها قالت في بيان “إن صناعة مستحضرات التجميل ترحب بأي إجراء من شأنه حماية البيئة وصحتنا من الأذى”.

وأضافوا أيضا أنهم “كانوا يعملون مع وكالة البيئة البريطانية لعدة سنوات لمساعدة الوكالة على فهم مصادر المواد الكيميائية PFAS بشكل أفضل”.

Paul Morigi منذ عام 2019، يعمل المشرعون في فريق عمل PFAS المكونة من الحزبين على تنظيم PFAS في الولايات المتحدة

لكن تبادل عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليه بي بي سي في أواخر عام 2022 بين كبار المستشارين في وكالة البيئة يشكك في شفافية الصناعة. وفي التبادل كشفوا أن: “لدينا الحد الأدنى من المعرفة باستخدام PFAS في مستحضرات التجميل”.

وقالت ميا ديفيس، نائبة رئيس الاستدامة في كريدو بيوتي، وهي واحدة من العديد من العلامات التجارية التي حظرت هذه المواد الكيميائية، لبي بي سي إن منتجاتها تظهر “أنه يمكننا صنع مكياج جميل من دونها”.

لكن غلوريا لو وفيكتوريا فو اللتان كانتا تعملان في السابق ككيميائيتين في ماركات التجميل الكبرى وتديران الآن علامتهما التجارية الخاصة كيميست كونفيشنز الخالية من الـPFAS، قالتا إن الصناعة يجب أن تكون حذرة من رد فعل غير محسوب لبعض المواد الكيميائية مثل PFAS، حيث قد تكون هناك بدائل مؤسفة إذا لم يتم اختبار المادة الكيميائية البديلة.

وقالت لوريال لبي بي سي إن سلامة المنتج هي أولويتها القصوى واتخذت في عام 2018 قرارا بالتخلص التدريجي من جميع PFAS. وقال متحدث باسم لوريال: “خطط التخلص التدريجي والاستبدال جارية على قدم وساق وقد أزلنا بالفعل مواد PFAS من غالبية منتجاتنا”.

وقال متحدث باسم “ريفولوشن بيوتي”: “نحن نلتزم تماماً بجميع لوائح مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وقد بدأنا بالفعل عملية التخلص التدريجي من مواد البولي والبيرفلوروألكيل من منتجاتنا”.

وقال إنغلوت لبي بي سي إن PFAS الذي استخدموه كان “مسموحاً به” ولكن على الرغم من ذلك “من أجل مخاوف الجمهور، تجري إنغلوت أبحاثا للتخلص منها تماماً”.