شاكيرا تهاجم زوجها السابق في أغنية حققت مشاهدتها أرقاماً قياسية على يوتيوب

Getty Images شاكيرا تحدثت في أغنيتها عن حبيبة بيكيه الجديدة

حققت أغنية شاكيرا الجديدة التي تتحدث فيها عن خيانة زوجها جيرار بيكيه لها، أرقاماً قياسية في نسبة المشاهدة على يوتيوب.

وشوهد فيديو الأغنية “أوت أوف يور ليغ” (خارج عالمك)، أكثر من 63 مليون مرة خلال 24 ساعة، ما جعلها الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة ضمن هذه الفترة الزمنية.

وانفصلت شاكيرا (45 عاماً) عن نجم كرة القدم، لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه (35 عاماً) العام الماضي، بعد علاقة دامت أكثر من 10 سنوات، أنجبا خلالها طفلين.

واتصلت بي بي سي بجيرار بيكيه طلباً للتعليق حول الأمر.

شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما ويطلبان احترام خصوصية طفليهما

شاكيرا وبيكيه يتوصلان إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما

وتعاونت شاكيرا لأول مرة مع المنتج الموسيقي الأرجنتيني “دي جاي بيزاراب”، في العمل على الأغنية الجديدة ومدتها أربع دقائق.

وانضمت شاكيرا إلى مجموعة من المغنين اللاتينيين الذي حطموا أرقاماً قياسية على يوتيوب، مثل “جاي بالفين ولويس فونسي ودادي يانكي”.

وهذه ليست أول أغنية لشاكيرا حول انفصالها عن بيكيه، وكانت قد غنّت “مونوتونيا” منذ ثلاثة أشهر، لكنها كانت أغنية حزينة أكثر منها رغبة في الانتقام..

وتحدثت شاكيرا في هذه الأغنية عن شريكة بيكيه الجديدة المزعومة والتي قيل إنها تبلغ 23 عاماً.

وتقول شاكيرا إنها “تساوي 22 عاماً مرتين”، وتقارن العلاقة كمن يستبدل سيارة “فيراري بتوينغو (رينو)” وساعة “رولكس بكاسيو”.

وتشير المغنية الكولومبية إلى مطاردة السلطات الإسبانية لها بزعم تهربها من دفع ضريبة دخل بقيمة 14.5 مليون يورو.

وتبدو كأنها تقول إن بيكيه تركها وسط كل هذه الأحداث.

وانتقدت أسلوب تمارينه البدنية قائلة “الكثير من الوقت في النادي، لكن عقلك بحاجة إلى القليل من العمل أيضاً”.

ولم يرد بيكيه على أغنية شاكيرا، لكنه نشر معلومات بشأن مشروعه الجديد: “دوري الملك”.

وأصدر كل من بيكيه وشاكيرا بياناً عند انفصالهما في يونيو/حزيران العام الماضي، وقالا إنهما يركزان على تقاسم المسؤولية في حضانة الطفلين ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).