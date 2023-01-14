النشرة الرياضية من BBC: السبت 14 كانون الثاني 2023

النشرة الرياضية من BBC: السبت 14 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/14/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: السبت ١٤ كانون الثاني 2023.“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة مظاهرات تونس: آلاف التونسيين يخرجون في احتجاجات مناهضة… الشيخ الشعراوي: نص إملاء بعنوان “إمام الدعاة”… “المواد الكيميائية الأبدية” لا تزال مستخدمة في… آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc_arabic_sports-7.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. 2023bbcالثانيالرياضيةالسبتالنشرةكانونمننيوزكاست شارك
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