إعدام علي رضا أكبري البريطاني الإيراني بتهمة “التجسس” لصالح بريطانيا

BBC
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علي رضا أكبري

Reuters

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن السلطات نفذت حكم الإعدام في المسؤول الإيراني السابق الذي يحمل الجنسية البريطانية علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة.

وكانت عائلة أكبري قد طلب منها يوم الأربعاء زيارته “للمرة الأخيرة” في سجنه، وقالت زوجته إن أكبري نقل بعدها إلى الحبس الانفرادي.

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واعتقل أكبري الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني في عام 2019 وأدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وهي التهمة التي نفاها.

وكانت بريطانيا قد دعت إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في أكبري وإطلاق سراحه فورا.

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة إيران من تنفيذ تهديدها بإعدام أكبري.

وقال كليفرلي إن “الاتهامات الموجهة لأكبري ذات دوافع سياسية وصدرت من نظام وحشي لا يحترم حياة الإنسان”.

كما انضمت الولايات المتحدة إلى بريطانيا في المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت خدمة بي بي سي فارسي قد حصلت على رسالة صوتية من أكبري، زعم فيها أنه تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف أمام الكاميرا بجرائم لم يرتكبها.

وقال إنه “كان يعيش في الخارج قبل بضع سنوات عندما تمت دعوته لزيارة إيران، بناء على طلب دبلوماسي إيراني كبير كان مشاركا في محادثات نووية مع القوى العالمية”.

وأضاف أنه “بمجرد وصوله إلى هناك، اتهم بالحصول على معلومات استخبارية سرية للغاية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مقابل زجاجة عطر وقميص”.

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