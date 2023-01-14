كأس العالم للأندية: الأهلي يواجه أوكلاند والوداد يصطدم بالهلال في دور الثمانية

BBC
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البطولة ستقام في المغرب بمشاركة فريقين من أفريقيا

BBC
البطولة ستقام في المغرب بمشاركة فريقين من أفريقيا

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المغرب، عن ملاقاة الأهلي المصري، نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في الدور التمهيدي، للبطولة، وفي حال تخطي النادي المصري، هذا الدور سيلتقي بطل أوقيانوسيا.

وإذا استكمل الأهلي طريقه في البطولة قد يلتقي ريال مدريد الإسباني، في الدور قبل النهائي.

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وفوجيء الأهلي بمشاركته في البطولة، بعد نجاح المغرب في استضافتها، ما أدى إلى تأهل الوداد البيضاوي، كممثل للبلد المضيف، وبالتالي رشح الاتحاد الأفريقي النادي الأهلي، كبديل باعتباره وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الأخيرة.

وفي الدور الثاني، أو دور الثمانية، قد يواجه الأهلي، سياتل الأمريكي، بطل أوقيانوسيا، والفائز منهما يواجه بطل أوروبا، ريال مدريد في دور الأربعة.

أما بطل أفريقيا، وممثل البلد المضيف، الوداد البيضاوي، فتأهل مباشرة للدور الثاني، حيث يصطدم بالهلال السعودي، بطل أسيا.

بينما يدخل فلامينغو البرازيلي، البطولة مثل ريال مدريد، من الدور قبل النهائي، لكنه في طريق الفائز من مباراة الوداد والهلال.

يذكر أن نظام البطولة موجه بحيث يتيح لبطلي أوروبا، وأمريكا الجنوبية، التأهل المباشر إلى الدور قبل النهائي، دون لعب أي مباراة، وهو الأمر الذي استدعى انتقادات كثيرة بسبب انعدام العدالة.

وكان تشيلسي الانجليزي قد فاز بالبطولة الماضية.

ويسعى الفيفا لتوسيع البطولة، لتضم 32 فريقا، بداية من نسخة 2025.

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