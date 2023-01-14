نيوزكاست: نشرة “BBC” اليومية الصوتية السبت 14 كانون الثاني 2023

نيوزكاست.

السبت ١٤ كانون الثاني 2023

“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم يومياً عبر موقعها، نشرة إخبارية يومية صوتية خاصة تركز على أهم أحداث اليوم في الشرق الأوسط والعالم.

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