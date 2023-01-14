نيوزكاست: نشرة “BBC” اليومية الصوتية السبت 14 كانون الثاني 2023

BBC
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نيوزكاست.

السبت ١٤ كانون الثاني 2023

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سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم يومياً عبر موقعها، نشرة إخبارية يومية صوتية خاصة تركز على أهم أحداث اليوم في الشرق الأوسط والعالم.

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