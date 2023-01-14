نيوزكاست: نشرة “BBC” اليومية الصوتية السبت 14 كانون الثاني 2023

نيوزكاست: نشرة “BBC” اليومية الصوتية السبت 14 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/14/2023 شارك نيوزكاست. السبت ١٤ كانون الثاني 2023 مواضيع متعلقة كأس العالم للأندية: الأهلي يواجه أوكلاند والوداد يصطدم… فيروس كورونا: إصابة نحو 900 مليون شخص في الصين بكوفيد… “سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم يومياً عبر موقعها، نشرة إخبارية يومية صوتية خاصة تركز على أهم أحداث اليوم في الشرق الأوسط والعالم.آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/4-newscast-21-gmt-13-01-2023.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الثانيالسبتالصوتيةاليوميةكانوننيوزكاست شارك
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