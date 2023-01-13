قانون الجنسية السعودية الجديد: ما الذي يشمله التعديل؟ ولماذا أثار جدلا في المملكة؟

Getty Images في قراءة القرار الملكي الجديد، لا يُوجد نص صريح يقضي بمنح الجنسيّة السعوديّة لأبناء المُواطنات السعوديّات بمُجرّد الولادة لأم سعوديّة.

تصدر وسم تجنيس أبناء المواطنات قائمة المواضيع الأكثر انتشارا في المملكة العربية السعودية بعد تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية.

فقد صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، ويتضمن التعديل إحلال عبارة: “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

https://twitter.com/sonsksa/status/1613161159011467264

المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية

وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

جـ- أن يجيد اللغة العربية.

د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية”.

وفي قراءة القرار الملكي الجديد، لا يُوجد نص صريح يقضي بمنح الجنسيّة السعوديّة لأبناء المُواطنات السعوديّات بمُجرّد الولادة لأم سعوديّة.

https://twitter.com/Alsaud_History/status/1613225532782481429

أحقية تجنيس أبناء المواطنات

أثار قرار تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية جدلا وتفاعلا في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد له بحجة أنه “يقنن من منح الجنسيات لغير السعوديين”، وبين مطالب بالتساهل في هذه القضية.

ويرى بعض المعارضين لتجنيس أبناء المواطنات أن في ذلك “خطرا على التركيبة السكانية وثقافة البلد ووحدة المجتمع”.

https://twitter.com/aa_s_6/status/1613673393542275073

واعتبر مغردون أن الخبر لا يتعلق بتعديل نظام منح الجنسية لأبناء السعوديات، وإنما “زاد الأمر تعقيدا لحصر لقرار المنح بيد رئيس الوزراء محمد بن سلمان، وسحب هذه الصلاحية من وزير الداخلية”.

https://twitter.com/saudibus222/status/1613618953783283728

ورأى آخرون أن حصر القرار برئيس مجلس الوزراء ولي العهد محمد بن سلمان “يجعل تجنيس أولاد المواطنات السعوديات مستحيلا بعد أن كان شبه مستحيل”.

https://twitter.com/buhayat_22/status/1613485339141701632

وفي المقابل أصرت مغردات على أن “المرأة السعودية لها الحق في إعطاء جنسيتها لأطفالها ،كما للذكر السعودي الحق في نقل جنسيته لأطفاله من غير السعودية”.

https://twitter.com/sofia02345/status/1613475051235319810

كما رأى مغردون مؤيدون لتجنيس أبناء المواطنات أن “من حق المواطنة السعودية أن يحصل أبناؤها على الجنسية لتتمكن من حضانتهم أولاً، وتنعم بهم مثل باقي الأمهات، ويرعونها في كبرها. الجنسية لأبناء المواطنة حق إنساني وليس مادي”.

https://twitter.com/A2b5d71400/status/1613931973369536517

رؤية 2030

وعلى الرغم من أن التعديل المعلن لم يتجاوز نقل الصلاحيات من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن مراقبين اعتبروه “مقدمة لتعديلات قد يتولى مجلس الوزراء القيام بها من خلال تسهيل منح الجنسية”.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق أمرًا ملكيا يقضي “بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة”.

ويأتي ذلك، على ضوء أمر ملكي “بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين”.

https://twitter.com/spagov/status/1458766467806244868