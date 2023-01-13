كأس الخليج 25: الكويت في مهمة صعبة أمام البحرين، وقطر تواجه الإمارات لحسم التأهل لنصف النهائي

BBC
By admin
فازت الكويت على الإمارات بهدف في الجولة الثانية لتنعش آمالها بالوصول إلى الدور نصف النهائي

Reuters
فازت الكويت على الإمارات بهدف في الجولة الثانية لتنعش آمالها بالوصول إلى الدور نصف النهائي

يواجه منتخب البحرين نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وضمنت البحرين التأهل للدور نصف النهائي بعدما جمعت ست نقاط من الفوز على كل من قطر والإمارات.

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بينما يسعى منتخب الكويت، الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني قطر، إلى تحقيق الفوز على البحرين للمنافسة على الصعود إلى الدور نصف النهائي.

وتواجه منتخبا البحرين والكويت في 31 مباراة في جميع المنافسات الرسمية والودية من قبل. فازت الكويت في 14 مباراة، بينما حققت البحرين الفوز في 10 مباريات، وتعادل الفريقان في سبع مباريات.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، يواجه المنتخب القطري نظيره الإماراتي. ويحتل منتخب قطر المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد أن خسر من البحرين وفاز على الكويت، ويحتاج إلى الفوز للمنافسة على الصعود إلى الدور نصف النهائي.

بينما يتذيل منتخب الإمارات ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد أن خسر مباراتيه أمام البحرين والكويت، ولن تغير مباراته أمام قطر من النتيجة، مع التأكد من خروجه رسمياً من المسابقة.

التقى المنتخبان القطري والإماراتي سابقاً في 30 مباراة، حققت قطر الفوز في 14 مباراة، مقابل تسعة انتصارات للإمارات، بينما حسم التعادل سبع مواجهات.

وكان العراق وعمان قد صعدا من المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، وينتظران نتائج مباريات المجموعة الثانية لتحديد مباريات الدور قبل النهائي.

واحتل العراق المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العماني صاحب المركز الثاني.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة، بعد نسخة عام 1979، التي أقيمت في العاصمة بغداد.

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