النشرة الرياضية من BBC: الجمعة 13 كانون الثاني 2023

النشرة الرياضية من BBC: الجمعة 13 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/13/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الجمعة ١٣ كانون الثاني 2023.“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة كأس العالم للأندية: الأهلي يواجه أوكلاند والوداد يصطدم… نيوزكاست: نشرة “BBC” اليومية الصوتية السبت 14 كانون الثاني… آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc_arabic_sports-6.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الثانيالجمعةالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
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