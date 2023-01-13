عاجل: روسيا تعلن سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية

Maxar Technologies صور تظهر الدمار الذي لحق بسوليدار خلال المعركة

أكد الجيش الروسي الجمعة استكماله “تحرير” مدينة سوليدار بشرق أوكرانيا، معلناً عن أول نصر مهمّ على الأرض بعد سلسلة هزائم في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “استُكمل مساء 12 كانون الثاني/يناير تحرير مدينة سوليدار، وهذا مهم لمواصلة العمليات الهجومية” في منطقة دونيتسك.

سيتيح هذا التقدم العسكري المهم للجيش الروسي قطع طريق الإمدادات عن الجانب الأوكراني، في مدينة باخموت المجاورة، بحسب وزارة الدفاع.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار قالت صباح الجمعة إن أوكرانيا تتصدى حالياً لهجوم روسي “مكثف جداً” في سوليدار.

السيطرة على سوليدار مهمة للقوات الروسية، إذ سيساعدها في تحقيق نجاحات استراتيجية في التقدم نحو مدينة بوخموت المهمة، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات باتجاه الجنوب الشرقي، مع منح الروس إمكانية شن القصف المدفعي على بوخموت بشكل ناجح.

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BBC

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة قبل ساعات إنه من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد استولت على سوليدار، لكنها لا يعتقد أن ذلك يعني أنها ستتمكن بعد ذلك من الاستمرار في تطويق باخموت.

وتظهر صور بالأقمار الاصطناعية، كشفت عنها شركة “مكسار” الأمريكية، مدى الدمار الذي وقع في مدينة سوليدار.