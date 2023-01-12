كأس الخليج 25: العراق في مواجهة سهلة نظريا أمام اليمن، والسعودية تصطدم بعمان

BBC
By admin
فاز العراق على السعودية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية

Reuters
فاز العراق على السعودية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس الخليج.

ويستضيف العراق نظيره اليمني على استاد البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ويتصدر العراق المجموعة برصيد أربع نقاط، جمعها من التعادل أمام عمان والفوز على السعودية، في حين يتذيل اليمن ترتيب المجموعة بدون نقاط، بعد أن خسر أمام عمان والسعودية.

ويعد هذا اللقاء رقم 20 بين منتخبي العراق واليمن، وشهدت المواجهات السابقة تفوقا كاسحا للمنتخب العراقي، الذي فاز في 16 مباراة، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة. وسجل أسود الرافدين 49 هدفا، في حين أحرز المنتخب اليمني 10 أهداف.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة وفي نفس التوقيت، تلعب عمان، التي تحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف خلف المتصدر العراق، أمام المنتخب السعودي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتحتاج السعودية للفوز لضمان التأهل، ومن الممكن أن تتأهل حال التعادل، شرط خسارة العراق من اليمن بفارق أكبر من هدفين.

أما منتخب عمان فيكفيه التعادل ليتأهل للدور نصف النهائي.

ويتفوق المنتخب السعودي على نظيره العماني في تاريخ المواجهات المباشرة بين البلدين، حيث فازت السعودية في 15 مباراة، مقابل أربعة انتصارات لعمان، في حين انتهت أربع مباريات بالتعادل.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة، بعد نسخة عام 1979، التي أقيمت في العاصمة بغداد.

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