النشرة الرياضية من BBC: الخميس 12 كانون الثاني 2023

النشرة الرياضية من BBC: الخميس 12 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/12/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الخميس ١٢ كانون الثاني 2023.“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة المذنب الأخضر الذي يزور الأرض لأول مرة منذ 50 ألف عام بشار الأسد: التقارب مع أنقرة يجب أن ينهي الاحتلال التركي… آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc_arabic_sports-5.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الثانيالخميسالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
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