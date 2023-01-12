ما سر الاضطرابات التي شهدتها الرحلات الجوية في الولايات المتحدة؟

Getty Images مسافرون ينتظرون استئناف الرحلات الجوية

تبين أن الاضطرابات التي شهدتها الرحلات الجوية الداخلية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ترجع إلى خلل تقني في نظام مهم يرسل تنبيهات عن معلومات السلامة لطواقم الطائرات.

ويعرف النظام باسم “تنبيهات المهمات الجوية” (Notam)، ويعد وسيلة حيوية للحفاظ على سلامة الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

ويعمل النظام بشكل منفصل عن نظام مراقبة الملاحة الجوية، إذ يستخدم لإرسال إخطارات للطيارين لإنذارهم بأي مخاطر محتملة.

ويرصد نظام “نوتام” كل شيء يمكن أن يؤثر على الطائرات في الجو، مثل أسراب الطيور. ويتوجب على الطيارين فحص النظام قبل الإقلاع من المطارات.

لكن هذا النظام تعطل ليلة الثلاثاء، مما دفع الوكالة الأمريكية المسؤولة عن السلامة الجوية، إدارة الطيران الفيدرالية، إلى استخدام خط هاتفي ساخن كوسيلة احتياطية للتواصل مع الطيارين.

وسرعان ما تفاقم الأمر وبات من الصعب احتواء المشكلة مع ازدياد حركة الطيران صباح الأربعاء.

وقدمت إدارة الطيران الفيدرالية القليل من التفاصيل حول سبب تعطل نظام “نوتام”، لكن البيت الأبيض قال إنه لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني “في الوقت الحالي”.

وقد تأثرت المطارات في عموم الولايات المتحدة بسبب هذا الخلل، وشمل ذلك الآلاف من الرحلات الجوية كانت مقررة يوم الأربعاء. ولكن إدارة الطيران أعلنت استئناف الرحلات بصورة تدريجية، في وقت لاحق.

كيف يعمل نظام “نوتام”؟

استحدث نظام “نوتام” في عام 1947، وكان في البداية يعتمد على الهاتف.

BBC

وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، كان النظام يُعرف باسم “Notice to Airmen”، لكن السلطات غيرت الاسم بعد ذلك إلى “Notice to Air Missions” .

ويمكن الوصول إلى النظام عبر بوابة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفيدرالية. ويستخدم المعلومات التي يتيحها النظام مشغلو الطائرات المسيرة والطيارون على متن الطائرات، على حد سواء.

وتكتب تنبيهات “نوتام” من خلال خليط من الاختصارات، وهي تشمل تحذيرات من الإنشاءات الجارية، وإخطارات بشأن إشارات الأمان المعطلة أو أبراج الملاحة الجوية، وغيرها من المخاطر القريبة التي يتعين الانتباه إليها.