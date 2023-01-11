إيلون ماسك يدخل موسوعة الأرقام القياسية بأكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ

Reuters خسر إيلون ماسك مركزه الأول بين أغنياء العالم

حطم إيلون ماسك الرقم القياسي العالمي لأكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتراجعت ثروة ماسك، مالك تيسلا وتويتر، بحوالي 165 مليار دولار في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لموسوعة جينيس.

وتستند هذه الأرقام إلى تقارير نشرتها مجلة فوربس الاقتصادية، لكن موسوعة جينيس تقول إن هناك مصادر أخرى ترجح أن خسائر ماسك قد تتجاوز هذه المستويات.

يأتي ذلك بعد الهبوط الذي تعرض له سهم شركة تيسلا، عملاق السيارات الكهربائية، عقب شراء الملياردير المثير للجدل شركة تويتر العام الماضي.

وأثار شراء ماسك شركة التواصل الاجتماعي الهامة بقيمة 44 مليار دولار مخاوف بين المستثمرين من أن يتراجع اهتمامه بشركة تيسلا.

وتجاوزت خسائر الثروة الشخصية لماسك منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 الرقم القياسي السابق الذي سجلته خسائر المستثمر الياباني في قطاع التكنولوجيا ماسايوشي سون عام 2000، والتي بلغت 58.6 مليار دولار.

وتستند الخسائر التقديرية في ثروة ماسك الشخصية إلى قيمة الأسهم التي يمتلكها في الشركات التي يرأسها، وهو ما يعني أنه قد يعوض تلك الخسائر إذا ارتفعت تلك الأسهم من جديد.

وفي ديسمبر الماضي، فقد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لقب أغنى رجل في العالم لصالح برنارد أرنولت، الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية لمنتجات الرفاهية LVMH المالكة لماركة الأزياء العالمية لوي فيتو.

وتراجعت القيمة السوقية لشركة تيسلا بحوالي 65 في المئة في 2022 بسبب عدة عوامل، أبرزها أداء الشركة الضعيف. ولم تتجاوز مبيعات الشركة في تلك الفترة 1.3 مليون سيارة كهربائية، وهو ما جاء أدنى من توقعات وول ستريت.

رغم ذلك، من المرجح أن صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر، كانت وراء الهبوط الذي تعرض له سهم الشركة.

وقد أثار ماسك جدلا واسع النطاق بعد فصل عدد كبير من موظفي الشركة وتغيير سياسات الإشراف على محتوى موقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد أغلب المستثمرين في سهم شركة تيسلا أنه ينبغي على الملياردير مالك الشركة أن يركز على شركة السيارات الكهربائية العملاقة ويدعمها في مواجهة ضعف الطلب على منتجاتها وسط مخاوف الركود، وزيادة حدة المنافسة مع شركات أخرى في القطاع، على تحديات الإنتاج ذات الصلة بانتشار كوفيد.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب الإغلاق الأخير للأسهم الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول 2022: “البيانات المالية الأساسية لتويتر على المدى الطويل تبدو قوية للغاية. أما العوامل قصيرة الأجل ذات الصلة بجنون الأسواق لا يمكن التنبؤ بها”.

وتبلغ الثروة الشخصية لماسك في الوقت الراهن 17 مليار دولار، وفقا لفوربس في حين تُقدر ثروة برنارد آرنولت الشخصية بحوالي 188 مليار دولار.