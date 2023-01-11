الأمير هاري: ما الأشياء التي ربما فاتتك في كتابه؟

بعد أيام من التسريبات والفوضى التي رافقت طرح كتاب “سبير” في الأسواق، وصلت أخيراً السيرة الذاتية للأمير هاري التي تحكي قصة حياته في العائلة المالكة وانفصاله عنها.

ويغطي الكتاب العديد من الأمور التي أثارت جدلاً على نطاق واسع.

ذكر الأمير هاري في كتابه أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء وجوده في الجيش في أفغانستان، وتعاطى المخدرات، وعاش علاقة متوترة للغاية مع شقيقه، كما توسل إلى والده لكي لا يتزوج من كاميلا.

وحتى الآن، لم يظهر أي تعليق أو رد فعل على تصريحاته من قصر باكنغهام وقصر كنسينغتون.

وعلى الرغم من التغطية الشاملة لما جاء في الكتاب في الأيام القليلة الماضية، إلا أن هناك بعض الأمور التي ربما فاتتك في الكتاب.

أزمات متلاحقة واجهت الأمير هاري وزوجته ميغان

من المسؤول عن تسريب روايات سلبية للصحافة عن هاري وميغان؟

الأمير هاري يتحدث عن “لعبة قذرة” داخل القصر في مسلسل يبث على نتفليكس

Getty Images سألت الملكة ميغان عن رأيها في الرئيس الأمريكي السابق

استفسار الملكة عن ترامب

في مذكراته المكونة من 410 صفحات، يصف هاري المرة الأولى التي عرّف فيها الملكة على دوقة ساسكس ( زوجته).

علم هاري من خلال مكالمة هاتفية أثناء رحلتهما لمقابلة سارة، دوقة يورك في رويال لودج (وهو منزل في وندسور تتقاسمه مع طليقها الأمير أندرو) أن الملكة كانت في زيارة لقلعة ويندسور.

شرحت الدوقة سارة، لميغان الطريقة التي يجب أن تنحني فيها أمام الملكة وطريقة مخاطبتها.

“كان كل شيء ممتعاً للغاية. حتى أن الجدة (الملكة) سألت ميغ (ميغان) عن رأيها بدونالد ترامب”.

يقول إنه بعد حوالي 20 دقيقة، أعلنت الملكة أنها مضطرة للمغادرة ورافقها الأمير أندرو.

ويقول هاري إن ميغان لم تتعرف على الأمير أندرو، (عم هاري) وظنت أنه مساعدها.

“من المؤكد أن ميغان لم تقم بالبحث عن عائلتنا في غوغل”.

دبدوب تشارلز “المثير للشفقة”

يذكر هاري دمية الدب (تيدي بير) التي أخذها والده إلى غوردون ستون، المدرسة الداخلية في اسكتلندا التي درس فيها الملك تشارلز عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

كتب: “لقد كانت الدمية مع والدي في كل مكان، لقد كانت دمية مثيرة للشفقة بأذرع ممزقة وخيوط متدلية وثقوب مرقعة هنا وهناك.

“لقد كشفت الدمية عن الوحدة العميقة التي عاشها في طفولته بشكل جلي للغاية”.

PA Media يحلق لحيته أم يطلقها؟ لغز ملكي

“هل يمكنني الاحتفاظ بلحيتي في حفل زفافي؟”

يقول هاري إنه كان عليه أن يطلب إذن من جدته للاحتفاظ بلحيته في حفل زفافه.

لم تشاهده خطيبته بدون لحية سابقاً، ويقول: “لم أكن أريدها أن تصل إلى الممر وتتفاجأ برؤية شخص غريب تماماً”.

وكتب هاري أن الملكة الراحلة فهمت وتذكرت أن “زوجها أيضاً كان يحب أن يطلق لحيته بين الحين والآخر”.

وكتب هاري متذكراً حفلة وداع حياة العزوبية، أن شقيقه الأمير ويليام كان ينوي حلق لحيته إذا رآه مخموراً وفاقداً للوعي.

Getty Images يشير كتاب الأمير إلى هذا المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير.

مشاهدة مسلسل الأصدقاء

يقول هاري، وهو يكتب عن التكهنات التي راجت حول مرحلة العزوبية من حياته: “كنت أفكر في الكثير من الليالي وأقول لنفسي: لو يرونني فقط ما أعيشه”.

وتطرق هاري إلى موضوع إقامته في منزل الممثلة الأمريكية كورتني كوكس ويقول ” أنا من أشد المعجبين بشخصية مونيكا، (بطلة مسلسل فريندز) “كانت مونيكا دائماً موضع اعجابي”.

ارتدت الملكة سماعات أذن خلال أداء بريان ماي

في سيرته الذاتية، يكشف هاري أن الملكة كانت ترتدي سماعات الأذن اللاسلكية داخل قصر باكنغهام عندما كان بريان ماي يعزف على الغيتار في الخارج خلال احتفالات اليوبيل الذهبي.

“راقبتها ببهجة. كانت الجدة تستمع إلى الموسيقى التي لم تستطع سماعها مباشرة، ووجدت لنفسها طريقة ذكية ودقيقة للتباعد.

“كان بودي أن أعانق جدتي لحظتها أكثر من أي وقت مضى”.

أفراد العائلة المالكة يتربصون بي

كان بعض أفراد العائلة المالكة مهووسين بعدد النشاطات الرسمية السنوية التي يقومون بها وكان البعض يحرص على القيام بأكير عدد ممكن منها، وفقاً للكتاب.

لم يذكر هاري أسماء هؤلاء الأفراد، لكنه وصف القائمة اليومية للنشاطات الملكية التي يعلن عنها ذاتياً هؤلاء الأفراد بأنها “زائفة”.

كتب هاري عن تجربته في عيد الميلاد عام 2013: “أصبح بعض الأعضاء مهووسين، ويسعون بشدة للظهور في أكبر عدد من المشاركات الرسمية كل عام بأي حال من الأحوال”.

ويليام وكيت كانا من أشد المعجبين بمسلسل Suits

يقول هاري أنه عندما أخبر شقيقه ويليام وزوجته بعلاقته بميغان لأول مرة “فغر ثغراهما من شدة الذهول”.

“لوهلة شعرت بالارتباك، إلى أن أوضح ويليام وزوجته أنهما من أشد المعجبين بمسلسل Suits .

ويتذكر الدوق كيف قام شقيقه وزوجته بمحاصرته عبر طرح أسئلة حول المسلسل التلفزيوني الأمريكي.

“طوال تلك الفترة كنت أظن أن كيت وويلي قد لا يرحبان بميغ في العائلة، لكن ادركت أنه يجب أن أشعر بالقلق من مطاردتهما لميغان من أجل الحصول على توقيعها”.

المياه في دورات المياه في قلعة بالمورال

وتطرق هاري إلى الحديث عن شعور زوار قلعة بالمورال بالقلق من مياه صنابير القلعة الواقعة في اسكتلندا، والتي غالباً ما تقضي العائلة الملكية العطلة الصيفية هناك.

كتب هاري واصفاً الماء: “إنه بني اللون، كأنه شاي خفيف، وغالباً ما تثير المياه قلق الضيوف. ومن المؤسف القول أنه كانت هناك مشكلة في مياه المرحاض الخاص بي”.

“كان والدي يبتسم دائماً ويؤكد لنا أنه لا توجد أي مشكلة في الماء، بل على العكس من ذلك، تمت تصفيته وتحليته بواسطة العشب الاسكتلندي”.

وتحدث هاري عن حب دوق إدنبرة (جده الراحل) لحفلات الشواء في بالمورال وكيف كان يصنع الاسباغيتي بولونيز على الفحم بيديه.

لقاء ميغان بتشارلز وكاميلا لأول مرة

كتب هاري أنه عندما اصطحب ميغان للقاء والده وكاميلا، اقترح عليها أن تسدل شعرها على كتفيها وألا تكثر من مساحيق التجميل.

“الوالد يحب الشعر المسدول وكذلك الجدة، لم يستسغ والدي النساء اللواتي تضعن الكثير من مساحيق التجميل على وجوههن”.

وحكى عن احتساء الشاي وتناولهما الكعك والسندويشات معهما.

وقال الدوق إنه أكل كعكة صغيرة مع صوص المارميت.

يتذكر هاري أيضاً أنه عندما ترك قصر كلارنس هاوس، حولت كاميلا غرفة نومه إلى غرفة لملابسها.

“حاولت ألا أعير اهتماما بذلك، لكنني لم أستطع، وخاصة انها كانت المرة الأولى التي رأيتها فيها”.

Getty Images

الكلمات الأخيرة مع الملكة

في نهاية مذكراته، يتذكر هاري محادثته الأخيرة مع الملكة الراحلة.

لقد تحدث الاثنان عن العديد من الامور بما في ذلك صحتها والاضطرابات السياسية في داونينغ ستريت والجفاف الذي يؤثر على المملكة المتحدة.

أثناء مناقشة حالة العشب في فيلا Frogmore Cottage (منزل هاري وميغان آنذاك في المملكة المتحدة) الذي كان في حالة سيئة، يتذكر هاري كيف جعل الملكة تضحك عندما قال لها: “يشبه العشب قمة رأسي يا جدتي، صلع وبقع بنية”.