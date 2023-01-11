التعليم في لبنان: وقف دروس غير اللبنانيين ومدير عام وزارة التربية يعلق: “لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا”

Getty Images لبنان يعلن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين

شغل قرار المدير العام لوزارة التربية في لبنان الرأي العام اللبناني بعد إعلانه عن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين.

وأعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر من السرايا الحكومية “توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة”.

وأضاف: “نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة تعليم ما قبل الظهر”.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان متعاقدي التعليم الرسمي في لبنان إضرابا عاما وشاملا في المدارس الرسمية “ردا على الإهانة”، على حد وصفهم، التي وجهها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى المعلمين بجعل حوافز يومهم التعليمي 5 دولارات.

وأطلق الحلبي في وقت سابق وعداً بدفع معزّزات للإنتاجية، تساوي 5 دولارات عن كلّ يوم حضور وتدريس كشرطين أساسيّين، وأكد أن لا تغطية للغياب، واصفاً إعلانه هذا بـ”البشرى السّارة للهيئة التعليمية”.

https://twitter.com/lebanon24/status/1612771383561584641

الأساتذة المتعاقدون لتعليم النازحين السوريين في لبنان

ومن جهتها دعت لجنة المستعان بهم بعد الظهر إلى “مواصلة النضال دفاعاً عن حقوق الأساتذة المتعاقدين والتعليم الرسمي ومستقبل الطلاب”.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك: “نود تذكير الأستاذ الأشقر أن الأساتذة في الدوام المسائي ما زالوا في انتظار تحصيل الحقوق بمستحقاتهم الفتات والحوافز المتأخرة عن العام الماضي، والتي لا إجابة حول مصيرها سوى المزيد من الوعود المتكررة والحجج المعروفة (الأخطاء/ السيستام/تصحيح الداتا) وغير المبررة”.

وأضافت اللجنة: “لذا نود إعلامكم لا بل تذكيركم أننا بدأنا منذ يوم الأمس تنفيذ الإضراب المفتوح في الدوام المسائي حتى الحصول على مستحقاتنا المتأخرة كاملة من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على قرار رسمي واضح حول كيفية احتساب الحوافز وبدل النقل عن هذا العام، وتحديد آلية مضمونة لقبض المستحقات المقبلة إذ بتنا على عتبة انتهاء الفصل الأول لهذا العام المتأزم والدخول بالفصل الثاني، وسط تفاقم الوضع الاقتصادي وازدياد أزمة السياسات النقدية والاقتصادية وعدم وجود أفق لوضع حلول جدية لها ولا نريد استمرار دوامة الذل والتسول والوعود لتحصيل مستحقاتنا بعد عام وأكثر”.

وختم البيان بالقول: “تتوجه لجنة المستعان بهم بعد الظهر إلى كافة الزميلات والزملاء إلى المشاركة الفعالة في كافة التحركات الاحتجاجية دفاعاً عن حقوقنا والقطاع التربوي والمدرسة الرسمية ومستقبل طلابنا … وإلى أوسع مشاركة يوم الغد في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية _ الأونيسكو الساعة 11 صباحاً وفي زحلة في تمام الساعة 9 صباحاً، بالإضافة إلى المشاركة في باقي الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية التي ستحدد في المناطق الأخرى”.

انقسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انقسم الجدل بين مؤيد لقرار المدير العام لوزارة التربية ورافض له.

فاعتبر مؤيدون أن قرار الأشقر قرار وطني ويستحق التقدير.

فقال جرجس بولس: “تحيّة إلى الأستاذ عماد الأشقر على موقفه الوطني والشجاع، فهو موقف مبدئي يستحق التّقدير. فهل من المنطق أن تُقدّم الجهات المانحة الدّعم المادّي للطلاّب غير اللبنانيين، ويُحرم من هذا الدّعم الطُّلاب اللبنانيون؟”.

https://twitter.com/georges_boulos/status/1612855666892476416

وأكد آخرون أن “الدول تهتم باللاجئين وتميّز ضد المجتمعات المضيفة الغارقة بالفقر”.

https://twitter.com/lnicolasr/status/1612776348862545921

وفي المقابل ندد مغردون بقرار وزارة التربية والتعليم اللبنانية “لأنه يعني حرمان أكثر من نصف مليون طالب سوري‬ من حقهم في التعليم”، على حد قولهم.

https://twitter.com/babellinisan/status/1612817970161672192

فيما اعتبر آخرون أن هذا القرار ما هو إلا “خطوة جديدة نحو دفع اللاجئين السوريين‬ للعودة القسرية إلى حضن ‫الأسد”.

https://twitter.com/abbassadran/status/1613072684023169025