النشرة الرياضية من BBC: الاربعاء 11 كانون الثاني 2023

النشرة الرياضية من BBC: الاربعاء 11 كانون الثاني 2023BBC By admin 01/11/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الاربعاء ١١ كانون الثاني 2023.“سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة المذنب الأخضر الذي يزور الأرض لأول مرة منذ 50 ألف عام بشار الأسد: التقارب مع أنقرة يجب أن ينهي الاحتلال التركي… آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc_arabic_sport.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاربعاءالثانيالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
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