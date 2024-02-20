تعميم للمدير العام للطيران المدني بتعديل قيمة رسم الطابع المالي إقتصاد By cedro 02/20/2024 شارك Join Cedar News Telegram أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 2/5 يقضي بتعديل قيمة رسم الطابع المالي. مواضيع متعلقة الدولار يساوي 31 ليرة.. عملة تركيا تسجل أدنى مستوى في… الأمين العام لجمعية المصارف: مداخيل البنوك من الهندسات… تجمع الاجراء المتقاعدين: لرفع الحد الأدنى للاجور وتصحيحه… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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