تعميم للمدير العام للطيران المدني بتعديل قيمة رسم الطابع المالي

إقتصاد
By cedro
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أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 2/5 يقضي بتعديل قيمة رسم الطابع المالي.

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