الصادق: تقدمت وزملائي النواب بطلب لإفادتنا بجدول تفصيلي عن الأموال المنفقة من حساب حقوق  السحب الخاصة

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصّة ايكس: “تقدّمت أنا والزملاء اسامةسعد، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنه، شربل مسعد، الياس جرادي، مارك ضو، ياسين ياسين، ميشال دويهي و ملحم خلف، بطلب لكلّ من رئيس الحكومة و حاكم مصرف لبنان بالإنابة لإفادتنا ببيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاصة، قيمة تلك الأموال، ولأيّ غاية أُنفقت، وبموجب أيّ قرار حكومي وتاريخه؛ كما ببيان رصيد تلك الأموال.

مع الإشارة الى أنّه في أيلول من العام ٢٠٢١، حصل لبنان على مبلغ قدره ١.١٣٩ مليار د.أ. (مليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار أميركي) وهي حصّته من حقوق السحب الخاصة SDR، وقد تحوّلت هذه الأموال على حساب الخزينة في مصرف لبنان، وقدّ تبيّن أنه لم يبق شيئاً منها، ما يُستفاد أن الحكومة قد إتخذت قرارات بإنفاق هذه الأموال المقيّدة في حساب داخل مصرف لبنان، فبات من الضروري التدقيق بكلّ هذا الإنفاق ليُبنى على الشيء مقتضاه”.