موظفو مستشفى صيدا الحكومي استنكروا استدعاء القضاء لكاسترو عبدالله

استنكرت اللجنة النقابية لموظفي مستشفى صيدا الحكومي، استدعاء رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين النقابي كاسترو عبدالله، امام فصيلة النهر عند العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، عبر شكوى مقدمة من قبل إحدى الشركات التي قامت بصرف كيفي وتعسفي لاكثر من 200 عامل دون ان تسدد لهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية، بالاضافة الى الامتناع عن دفع مستحقات ساعات العمل الاضافية للعمال ومنح التعليم، والامتناع عن التصريح الالزامي للضمان الاجتماعي.



واعتبرت ان “هذا الادعاء والاستدعاء صفعة على جبين كل نقابي يطالب بحقوق العمال والمظلومين واذ نؤكد كلجنة وقوفنا الى جانب عبدالله ضد هذا الاعتداء الصارخ والاستدعاء غير الاخلاقي لشخصية نقابية كالمناضل كاسترو عبدالله ونطالب معالي وزير العمل التدخل ووضع يده على ملف موضوع الاستدعاء وادانة ما يحصل واعطاء كل ذي حق حقه”.

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