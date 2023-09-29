لقاء لمخاتير واهالي برجا لتنظيم وجود النازحين السوريين في ضوء الأحداث الأخيرة

لبنان
By cedro
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عقد مخاتير وأهالي بلدة برجا لقاء تم خلاله التباحث في أوضاع البلدة لا سيما مسألة النازحين السوريين.

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وأصدر المجتمعون بيانا شددوا فيه على “ضرورة تنظيم  تواجد النازحين في البلدة التي شهدت عدة حوادث في الآونة الاخيرة  التي تتعارض مع أخلاقيات وسلوكيات وقيم مجتمعنا البرجاوي”. 

وطالبوا المجلس البلدي بتحديد موعد “لإجتماع طارئ مع مخاتير البلدة، وذلك لوضع آلية تنظيم النازحين السوريين، تشمل تحديد اماكن سكنهم، ووضع خطة توجيهية وتنظيمية ومراقبة وضمان احترامهم للقوانين والقيم الاجتماعية والدينية والأخلاقية، والعمل على ضبط وتنظيم حركة الدراجات النارية التي أصبحت عبئا كبيرا على اهالي البلدة، نتيجة أصواتها المزعجة، والتي تسبب قلقًا ليلا نهارا، اضافة الى الحوادث المتكررة التى ابتُليَ بها العديد من اهالي البلدة”.

ودعا المجتمعون “النازحين السوريين والمقيمين، الى التعاون وتنفيذ قرارات البلدية والالتزام بها، لناحية الشروط التي ستوضع والمتعلقة بأماكن سكنهم وتجوالهم ووسائل تنقلهم، من دراجات نارية وسيارات وغيرها، وطرق استخدامها بشكل سليم وفق مواعيد وشروط تحددها البلدية لاحقا”.

كما دعوا الأهالي الى “مساندة البلدية في تطبيق قراراتها، ولعب دور العين الساهرة والراعية للبلدة في حال غياب رجال البلدية لأي سبب من الأسباب”.  وناشدوا “القوى الامنية التعاون والمساعدة لتنفيذ الخطة التي ستوضع لتنظيم وجود النازحين السوريين في البلدة”.

وأمل المجتمعون “أن تكون هذه الحوادث الأليمة نقطة تحول في بلدتنا يتحد فيها الجميع، وأن يتعاون أبناؤنا معا لبناء بيئة آمنة ومستدامة”، مشددين على “ان التوعية والتنظيم والتخطيط هي اساس بناء مجتمعاتنا لتحقيق اي هدف”.

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