جريحان في حادثي صدم في كفرشلان وسير ـ الضنية

أصيب شاب بجروح في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده بعدما صدمته سيارة على الطريق العام بمحلة البياض في بلدة كفرشلان ـ الضنية. وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.

وفي بلدة سير ـ الضنية، صدمت دراجة نارية طفلاً في الطريق العام بالبلدة، وأصابته بجروح ورضوض في رأسه وكاحله. وقد عملت عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى دار الشفاء في طرابلس للمعالجة.