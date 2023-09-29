جريحان في حادثي صدم في كفرشلان وسير ـ الضنية
أصيب شاب بجروح في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده بعدما صدمته سيارة على الطريق العام بمحلة البياض في بلدة كفرشلان ـ الضنية. وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.
وفي بلدة سير ـ الضنية، صدمت دراجة نارية طفلاً في الطريق العام بالبلدة، وأصابته بجروح ورضوض في رأسه وكاحله. وقد عملت عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى دار الشفاء في طرابلس للمعالجة.
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