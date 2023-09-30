موظف نقدي رفيع يخشى من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي

نقل عن موظف نقدي رفيع خشيته من أن يؤدي مرور الوقت، مع تفاقم الفراغ، من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي.

اللواء