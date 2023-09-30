موظف نقدي رفيع يخشى من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي

أسرار
By moon
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نقل عن موظف نقدي رفيع خشيته من أن يؤدي مرور الوقت، مع تفاقم الفراغ، من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي.

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