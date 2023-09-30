موظف نقدي رفيع يخشى من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي

موظف نقدي رفيع يخشى من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصاديأسرار By moon 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram نقل عن موظف نقدي رفيع خشيته من أن يؤدي مرور الوقت، مع تفاقم الفراغ، من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي. مواضيع متعلقة منظّمات غير حكومية تتحرّك لتخويف النازحين السوريين من… زحمة لتوافد السوريين الى المدارس الرسمية ونزوح للتلامذة… موظفون في الإدارات العامة يزاولون مهناً أخرى خارج البلاد اللواء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالماليالوضعتدهوررفيعمسبوقموظفنقديوالاقتصادييخشى شارك
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