مقطع فيديو من داخل الطائرة التي سقـطت في نيبال لحظة تحـطـمها

مقطع فيديو يُظهر أحد الركاب الهنود الخمسة على متن الطائرة التي سقطت في نيبال يصور لحظاته الأخيرة قبل تحطمها في مضيق نهر Seti وبحسب ما ورد ، فقد 68 شخصًا حياتهم في الحادث, اليكم الفيديو: