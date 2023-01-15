مقطع فيديو من داخل الطائرة التي سقـطت في نيبال لحظة تحـطـمها

العالم
By admin

مقطع فيديو يُظهر أحد الركاب الهنود الخمسة على متن الطائرة التي سقطت في نيبال يصور لحظاته الأخيرة قبل تحطمها في مضيق نهر Seti وبحسب ما ورد ، فقد 68 شخصًا حياتهم في الحادث, اليكم الفيديو:

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