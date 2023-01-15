مقطع فيديو من داخل الطائرة التي سقـطت في نيبال لحظة تحـطـمها

مقطع فيديو من داخل الطائرة التي سقـطت في نيبال لحظة تحـطـمهاالعالم By admin 01/15/2023 شارك مقطع فيديو يُظهر أحد الركاب الهنود الخمسة على متن الطائرة التي سقطت في نيبال يصور لحظاته الأخيرة قبل تحطمها في مضيق نهر Seti وبحسب ما ورد ، فقد 68 شخصًا حياتهم في الحادث, اليكم الفيديو: مواضيع متعلقة قـتـيـل وإصـابات بإطلاق للنار على ملهى ليلي في هيوستن… مـقـتـل 3 وإصـابة 13 في انفـجار ذخـيٌرة بمنطقة بلغورود… مسـلـحون يخـطـفون 50 امرأة في بوركينا فاسو مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الطائرةالعالمتحـطـمهاسقـطتفيديونيبال شارك
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