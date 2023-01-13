بالفيديو: اقفال اوتوستراد كفرعبيدا بالاطارات المشتعلة

بالفيديو: اقفال اوتوستراد كفرعبيدا بالاطارات المشتعلةفيديو By admin 01/13/2023 شارك إقفال أوتوستراد كفرعبيدا – المسلك الشرقي بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف الناشط ويليام نون، اليكم الفيديو: مواضيع متعلقة فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين الجيش والمحتجّين… جريح في التدافع بين الجيش والمحتجين في جبيل مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اقفالالمشتعلةاوتوسترادبالاطاراتبالفيديوفيديوكفرعبيدالبنان شارك
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