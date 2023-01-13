بالفيديو: اقفال اوتوستراد كفرعبيدا بالاطارات المشتعلة

إقفال أوتوستراد كفرعبيدا – المسلك الشرقي بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف الناشط ويليام نون، اليكم الفيديو:

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