نيريا في بلا قيود: التطبيع مع السعودية قد يستوجب تقديم تنازلات

قال جاك نيريا، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين وضابط الاستخبارات سابقا، إنّ اختيار إسرائيل المضي أولا في المسار الفلسطيني الذي أوصل الطرفين إلى اتفاق أوسلو في عام 1993، دون المسار السوري، جاء بناء على رؤية إسحاق رابين والتي تمثلت في إمكانية العودة عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، بينما التراجع عن اتفاق مع السوريين قد يؤدي إلى حرب شاملة.

وأوضح نيريا أنّ رابين كان يرى الحل في مستقبل العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتمثل في نظام فيدرالي يمنح الفلسطينيين ما هو أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، على حد قوله.

ويرى المستشار السابق لإسحاق رابين أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي وقتئذ شمعون بيريز لعب دورا مهما في جر رابين إلى التوقيع على اتفاق أوسلو، على حد قوله.

وقال نيريا إنّ على إسرائيل أن تقدم تنازلات للفلسطينيين إذا ما أرادت أن يكون هناك تطبيع حقيقي مع الرياض لأنّ هذا ما تشترطه السعودية للمضي في أي اتفاق مع إسرائيل، والشعب الإسرائيلي يتفهم هذا الوضع الآن، على حد قوله.

فكيف يرى جاك نيريا مستقبل العلاقة بين إسرائيل والسعودية؟ وماذا تبقى من اتفاق أوسلو اليوم برأيه، وهل هناك إمكانية لإحياء هذا الاتفاق؟

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