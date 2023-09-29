نيريا في بلا قيود: التطبيع مع السعودية قد يستوجب تقديم تنازلات

BBC
By admin
Join Cedar News Telegram

قال جاك نيريا، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين وضابط الاستخبارات سابقا، إنّ اختيار إسرائيل المضي أولا في المسار الفلسطيني الذي أوصل الطرفين إلى اتفاق أوسلو في عام 1993، دون المسار السوري، جاء بناء على رؤية إسحاق رابين والتي تمثلت في إمكانية العودة عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، بينما التراجع عن اتفاق مع السوريين قد يؤدي إلى حرب شاملة.

وأوضح نيريا أنّ رابين كان يرى الحل في مستقبل العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتمثل في نظام فيدرالي يمنح الفلسطينيين ما هو أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، على حد قوله.

مواضيع متعلقة

بالصور: أبرز الأحداث في العالم هذا الأسبوع

الصين: الولايات المتحدة “إمبراطورية أكاذيب”

فرار غالبية الأرمن من إقليم ناغورنو كاراباخ خوفا من التطهير…

ويرى المستشار السابق لإسحاق رابين أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي وقتئذ شمعون بيريز لعب دورا مهما في جر رابين إلى التوقيع على اتفاق أوسلو، على حد قوله.

وقال نيريا إنّ على إسرائيل أن تقدم تنازلات للفلسطينيين إذا ما أرادت أن يكون هناك تطبيع حقيقي مع الرياض لأنّ هذا ما تشترطه السعودية للمضي في أي اتفاق مع إسرائيل، والشعب الإسرائيلي يتفهم هذا الوضع الآن، على حد قوله.

فكيف يرى جاك نيريا مستقبل العلاقة بين إسرائيل والسعودية؟ وماذا تبقى من اتفاق أوسلو اليوم برأيه، وهل هناك إمكانية لإحياء هذا الاتفاق؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

admin85686 posts 0 comments
    مواضيع تهمك
    BBC

    كيف تؤثر مشاكل الصين الاقتصادية على العالم؟

    BBC

    حظر عمل المجندات الإسرائيليات في السجون بعد مزاعم بممارسة الجنس مع سجين فلسطيني

    BBC

    ما قصة تماثيل عين غزال ولماذا احتفل بها غوغل اليوم؟

    BBC

    ماذا تعني اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات؟

    BBC

    الولايات المتحدة تحث صربيا على سحب قواتها من المنطقة الحدودية مع كوسوفو وسط تصاعد…

    BBC

    لماذا تواجه المرأة العربية كابوس انقطاع الطمث بصمت؟

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    لماذا تهاجمنا الكلاب الأليفة؟

    إيران تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار الفتاوى –…

    من هم مناصرو تيار “ماغا” في الولايات المتحدة…

    السماح بالحجاب في القرية الأولمبية لأولمبياد باريس رغم…

    مايكل غامبون: نجوم هاري بوتر يرثون مدير مدرسة السحر

    1 من 5٬583