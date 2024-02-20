طبيب يكشف مخاطر العلكة البديلة للتدخين

قال الدكتور المصري حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، إن العلكة التي يستخدمها الشباب للتوقف والإقلاع عن التدخين، كبديل أو وسيلة للامتناع عنه، لها أضرار كبيرة.

وأكد موافي، خلال برنامج “ربي زدني علمًا” المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن اللبان الذي يستخدم للإقلاع عن السجائر يسبب الوفاة.

هل التدخين يسبب الإسهال؟

وأشار موافي، إلى أن اللبان يعمل على خلط الدم مباشرة بالنيكوتين، ومن الممكن أن يزيد نسبته في الدم، مما يؤدي إلى سرعة في ضربات القلب، وفي نهاية المطاف إلى الوفاة.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة، من التدخين السلبي، لأن كل 10 سجائر يدخنها المدخن، يكون المستنشق كأنه دخن سيجارة واحدة منهم.

وبحسب الدراسات، فاللبان بديل التدخين، يحتوي على نيكوتين أعلى بعدة مرات من ذلك الموجود في السجائر، وذلك لأسباب كيميائية، كما أنه من الممكن أن يسبب التسمم لأعضاء الجسم.

المصدر: خبرني