نقابة أصحاب المستشفيات شكرت وزارة الصحة والطبابة العسكرية على رفع تعرفة غسيل الكلي

عقدت نقابة أصحاب المستشفيات جمعية عمومية برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات، وأصدرت بيانا اشارت فيه الى أنه تم البحث “في تعرفة غسيل الكلي، حيث اخذت علماً بموافقة كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية مشكورتين على رفع هذه التعرفة من 1.500.000 ل.ل. الى 2.500.000 ل.ل. للمستشفى باستثناء اجور الاطباء، وبالتالي، فان المرضى الذين هم على عاتق هاتين الجهتين لن يتكلّفوا اي فروقات من حسابهم الخاص”.



وأملت النقابة “أن تحذو باقي الجهات الضامنة الرسمية هذا المنحى في القريب العاجل تجنباً لتحميل مرضاها اي فروقات”.

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