وزير الصحة يعلن غدا  البدء باستعمال لقاح كورونا الجديد ثنائي التكافؤ BIVALENT

صحة
By cedar

يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الدكتور فراس الأبيض، مؤتمراً صحافياً، عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد الاربعاء في مستشفى القديس جاورجيوس، قاعة الاجتماعات في الطابق الارضي- المدخل الرئيسي،  للإعلان عن البدء باستعمال لقاح كورونا الجديد ثنائي التكافؤ Bivalent، الذي يحمي من فيروس كورونا ومتحوراته، ولعرض المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي، والتدابير المتبعة في هذه المرحلة. وذلك في حضور ممثل عن السفارة الفرنسية.

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