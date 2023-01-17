أخبار سيئة لـ مستخدمي البـوتـوكـس.. والسبب كـورونـا

صحة
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هناك أخبار سيئة لكل محبي البوتوكس لنفخ  الشفاه وغيرها، بشأن لقاحات فيروس  كورونا “كوفيد-19”  وعلاقتها بـ البوتوكس، فقد أثبتت التجارب أن اللقاحات تجعل البوتوكس يزول بشكل أسرع.

تدعي دراسة إسرائيلية أن حقن البوتوكس المستخدمة لتقليل خطوط الجبهة والقدمين قد تكون أقل فعالية بعد التطعيم بـ لقاح كورونا  Covid-19.

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وجد الباحثون متوسط ​​الوقت الذي يستغرقه المرضى ليحتاجوا إلى زيادة كمية التجاعيد الأكثر سلاسة بعد أن تلقوا لقاح Pfizer mRNA، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كان المرضى الذين عادوا سابقًا كل 118 يومًا بين الحقن يأتون قبل حوالي 20 يومًا، لكن الأطباء شددوا على أن ذلك ليس سببا لعدم الحصول على اللقاح.

يقال إن أطباء الجلد في الولايات المتحدة يرون اتجاهاً مماثلاً بين مستخدمي البوتوكس، فقد تناولت طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك الدكتورة ماريسا جارشيك هذا الموضوع في فيديو على Instagram الأسبوع الماضي.

وتسألت :”هل لقاح COVID هو السبب في عدم استمرار البوتوكس لفترة طويلة؟” وأوضحت الدكتورة جارشيك أنه في حين أن بعض أطباء الجلد والمرضى، ربما لاحظوا هذه الظاهرة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الملاحظة حقًا.

كما حرصت على التحذير من أن الآثار الجانبية التجميلية المحتملة ليست سببًا لعدم التطعيم.

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