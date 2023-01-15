رئيسة التجمع الوطني للسكري تحذرمن عدم توافر الادوية وتذكر بأن الانسولين حياة

أقامت ‎نائبة رئيس الاتحاد الدولي للسكري IDF ورئيسة التجمع الوطني للسكري – لبنان الدكتورة جاكي ‏قاصوف معلوف غداء خيريا تكريميا في مطعم بو ملحم – سن الفيل.

وألقت قاصوف كلمة شكرت فيها كل من أعطى وساهم بدعم محتاج، كذلك شكرت الصحافة والاعلام عموما وطالبت المسؤولين عن صحة المواطن في الوزارة ب “الإسراع بتأمين الأنسولين وكل أدوية السكري ودعمها للمحتاجين”، وحذرت من أن “عدم توافر الانسولين خطر جداً لان الانسولين حياة ! فهل من يتحمل المسؤلية؟ “.

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‏ وشارك في الغداء الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للسكري IDF د. محمد صنديد وعدد من الأطباء الذين يشكلون اللجنة العلمية ل Dialeb, وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من الوجوه الإعلامية والاجتماعية .

وخلال اللقاء الخيري، تم تكريم الممثلة كارلا بطرس ، واصحاب مؤسسة بيروتينغ لمواكبتهم ومشاركتهم الفعالة في حملات التوعية كافة التي نظمها التجمع وعدد من افراد الجمعية، وكذلك بعض الناشطين وشخصيات داعمة ومواكبة للذين يتعايشون مع السكري في لبنان .