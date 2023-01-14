“التجمع الطبي” جدد التحذير من موجة أوميكرون

صحة
By cedar

جدد رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا في بيان، تحذيره من موجة أوميكرون، وتحدث عن “لغط حول متحور كورونا وصل إلى لبنان، في حين أن أوميكرون أصبح له الآن حوالى 650  طفرة يجب تمييزها عن المتحور، وهذه الطفرات لها أسماء”.
ولفت إلى أن “طفرات أوميكرون لا متحورات كورونا تغزو العالم ووصلت إلى لبنان المتخبط بنوعها مع ارتفاع الإصابات من دون وقاية، والوزير يتلهى برفع الدعم عن حليب الأطفال”.
وأشار إلى أن “الإصابات غزت أوروبا وهناك طفرة في الصين من متحور أوميكرون اسمها BF.7   أصابت الملايين من الصينيين والحبل على الجرار، ويطالعنا البعض ووزراء الصحة عن أن ثمة متحور من كورونا  يدخل لبنان وهو غير خطير، في حين حذرنا سابقا من موجة الإصابات في الصين وطلبنا إجراء فحوص PCR  للوافدين من أوروبا والصين لأن الاصابات فيهما عالية جدا”.

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