متحور أوميكرون XBB. 1.5 وراء 43% من إصابات كورونا في أمريكا

صحة
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تسبب متحور أوميكرون XBB. 1.5 سريع الانتشار في 43% من حالات كورونا في الولايات المتحدة، في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير/كانون الثاني.

وأظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن المتحور تسبب في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6%.

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ومتحور إكس.بي.بي.1.5 ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا. وهو أحد سلالات إكس. بي. بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع إن إكس.بي.بي.1.5 ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الانتشار المتزايد لحالات إكس.بي.بي.1.5 تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.

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