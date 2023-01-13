نقابة اطباء لبنان طلبت رأي هيئة التشريع والإستشارات بشأن التصريح على ضريبة الدخل للمهن الحرة

صحة
By cedar

اصدرت نقابة اطباء لبنان في بيروت بيانا اعلنت فيه انها “توجهت بكتاب طلبت بموجبه  رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل حول بعض المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم عدد 49  تاريخ 15/11/2022  المتعلق بالتصريح على ضريبة الدخل للمهن الحرة في ظل التناقض في اسعار صرف العملة الوطنية وتعدد اسعار الصرف”.

وقالت: انها “حددت في مضمون الكتاب ابرز  المواد المطلوب ايضاحها  لا سيما تلك التي تحمل تناقضات في مضمونها وبنودها.
وتؤكد النقابة انها بانتظار الاجوبة لتحديد الخطوات اللاحقة “.

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