لبنان

المديرية العامة للدفاع المدني نَعت الموظف “احمد غازي قاسم حسن” من عديد مركز بعلبك الاقليمي

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تنعي المديرية العامة للدفاع المدني الموظف احمد غازي قاسم حسن من عديد مركز بعلبك الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ١٨-٠١-٢٠٢٣ إثر معاناته مع مرض عضال.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:
الموظف احمد غازي قاسم حسن
من مواليد ٠٤-٠٦-١٩٧١ / برج البراجنة.
-باشر عمله في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ ٢١-٠١-١٩٩٨.
-تم تعيينه في الملاك الدائم بصفة عنصر دفاع مدني بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٦
-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.
-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.
-شارك في العديد من المهمات.
-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.

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-كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.
الوضع العائلي: متأهل وله ولدين.

سيصلّى على جثمانه الطاهر عند الساعة ١١:٠٠ من تاريخ ١٩-٠١-٢٠٢٣ في حسينية حارة الفيكهاني/علي النهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

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