المديرية العامة للدفاع المدني نَعت الموظف “احمد غازي قاسم حسن” من عديد مركز بعلبك الاقليمي

تنعي المديرية العامة للدفاع المدني الموظف احمد غازي قاسم حسن من عديد مركز بعلبك الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ١٨-٠١-٢٠٢٣ إثر معاناته مع مرض عضال.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

الموظف احمد غازي قاسم حسن

من مواليد ٠٤-٠٦-١٩٧١ / برج البراجنة.

-باشر عمله في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ ٢١-٠١-١٩٩٨.

-تم تعيينه في الملاك الدائم بصفة عنصر دفاع مدني بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٦

-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

-شارك في العديد من المهمات.

-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.

-كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل وله ولدين.

سيصلّى على جثمانه الطاهر عند الساعة ١١:٠٠ من تاريخ ١٩-٠١-٢٠٢٣ في حسينية حارة الفيكهاني/علي النهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.