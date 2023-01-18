لبنان

سرق مولدا كهربائيا من أحد المنازل في حبوش فأوقفته مفرزة النبطية القضائية

By cedar

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 9/1/2023 أقدم مجهول على سرقة مولد كهربائي من أحد المنازل في بلدة حبوش – النبطية، وتقدم مالك المنزل بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية.
 
من خلال المتابعة والتحريات، التي قامت بها عناصر مفرزة النبطية القضائية، حامت الشبهات حول شخص قام ببيع المولد الكهربائي المسروق في مدينة النبطية، ويدعى م. خ. (من مواليد عام 1977، لبناني).
 
على الفور عملت دورية من المفرزة على توقيفه، وقد اعترف بما نُسب إليه، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته”.

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