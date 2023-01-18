المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: البرلمان البلجيكي باشر مناقشة القرار المتعلق بلبنان

أعلن “المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان” عبر حسابه على “تويتر”، أن “أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي باشروا مناقشة القرار المتعلق بموضوع مكافحة الفساد ودعم الإصلاح في لبنان، على ان يتم التصويت عليه لاحقا”.



ولفت المرصد الى ان أن “القرار يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف تطبيقا لقرار الاتحاد الاوروبي على كل من تتم مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل من يعيق عمل العدالة”.

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