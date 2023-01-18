لبنان

توقيف مروّج للمـخـدرات على متن عربة خضار في صيدا

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في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لهذه المفرزة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات على متن عربة في السوق التجاري في صيدا مُدعيًّا بيع الخضار.

على أثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

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  • ر. ع. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري الجنسيّة)

بتاريخ 10/1/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه في سوق صيدا التجاري أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن عربة خضار.

بتفتيشه والعربة، عُثر على /100/ حبة من مادة الكبتاغون.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في المدينة.

بالتاريخ ذاته وبنتيجة المتابعة، تم نصب كمينين متزامنين في السوق التجاري-صيدا أسفرا عن توقيف اثنين من زبائنه وهما:

  •  أ. ك. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)
  • ع. ج. (مواليد عام 2005، سوري الجنسيّة)

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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