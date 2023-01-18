حريق في شقة سكنية في داوود العلي في سبلين والبلدية تنبه..

شب حريق صباح اليوم، في شقة سكنية ، في منطقة داوود العلي في بلدة سبلين، في اقليم الخروب، وقد أتت النيران على معظم محتويات المنزل، بسبب احتكاك كهربائي، فيما نجا أفراد العائلة من الحريق بفعل العناية الإلهية، وقد حضرت الأجهزة الأمنية وبلدية سبلين وعناصر من جمعية “الشفاء “والدفاع المدني والاهالي، وتم اخماد الحريق .

وقد شكر رئيس بلدين سبلين محمد احمد يونس، الذي حضر مع عدد من اعضاء المجلس البلدي، جميع الأجهزة الأمنية والمسعفين والأهالي، على “الجهود التي قاموا بها، بالسيطرة على الحريق، ومنع امتداده الى الشقق السكنية الأخرى”، مؤكدا انه “لم يصب أحد بأذى، الا ان الأضرار كبيرة في المنزل”، داعيا الأهالي الى ” التنبه من الاسلاك الكهربائية في منازلهم، اكانت لتمديدات اشتراك المولد ، او الطاقة الشمسية”، منبها من “خاطر ترك الأمور عشوائية دون اي مراقبة” .