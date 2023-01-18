لبنان

حريق في شقة سكنية في داوود العلي في سبلين والبلدية تنبه..

By cedar

شب حريق صباح اليوم، في شقة سكنية ، في منطقة داوود العلي في بلدة سبلين، في اقليم الخروب، وقد أتت النيران على معظم محتويات المنزل، بسبب احتكاك كهربائي، فيما نجا أفراد العائلة من الحريق بفعل العناية الإلهية، وقد حضرت الأجهزة الأمنية وبلدية سبلين وعناصر من جمعية “الشفاء “والدفاع المدني والاهالي، وتم اخماد الحريق .

 وقد شكر رئيس بلدين سبلين محمد احمد يونس، الذي حضر مع عدد من اعضاء المجلس البلدي، جميع الأجهزة الأمنية والمسعفين والأهالي، على “الجهود التي قاموا بها، بالسيطرة على الحريق، ومنع امتداده الى الشقق السكنية الأخرى”، مؤكدا انه “لم يصب أحد بأذى، الا ان الأضرار كبيرة في المنزل”، داعيا الأهالي الى ” التنبه  من الاسلاك الكهربائية في منازلهم، اكانت لتمديدات اشتراك المولد ، او الطاقة الشمسية”، منبها من “خاطر ترك الأمور عشوائية دون اي مراقبة” .

مواضيع متعلقة

تجمع لاهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ امام قصر العدل  …

انقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين علقتا بشباك الصيد قبالة مرفأ…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar 10113 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

نزيه ⁧‫متّى‬⁩ يردّ: الجهبذ هو مَن صرخ لو كنت أعلم بعد حربٍ…

استنفار على الحدود على خلفية قيام احدى الجرافات بخرق الخط…

الوكيل القانوني لجنبلاط عن موضوع الدوائر العقارية: تلفيق…

هكذا علق فياض على حضور نصار جلسة مجلس الوزراء

ميقاتي خلال مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: جلسة اليوم لتلبية…

توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

1 من 1٬265