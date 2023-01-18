اساتذة التعليم الرسمي في صيدا واصلوا  تحركاتهم المطلبية

والرسوم في معظم الوزارات والادارات العامة، منها، مضاعفة رسم اشتراك المياه والكهرباء وليس لدينا لا ماء ولا كهرباء، ورفع رسوم الاتصالات لاكثر من ستة اضعاف وغيرها من الرسوم المختلفة ولا يعملون على تصحيح الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي السائد، وكأنهم لا يعلمون او هم في بلد اخر”، وسأل: “الا تخجلون من انفسكم ايها المسؤولون؟”.



وطالب حيدر بـ”الاهتمام بالوضع الصحي، وخصوصا زيادة مخصصات تعاونية الموظفين والضغط من قبل وزارة الصحة على المستشفيات لمراعاة اوضاع الموظفين لا سيما المتقاعدين منهم”، معتبرا أن “التلاعب بسعر صيرفة من 31 الى 38 الف ليرة امتص قيمة المساعدات الاجتماعية التي اعطيت للموظفين والمتقاعدين، حيث خسرت الرواتب اكثر من 95 بالمئة من قوتها”، مطالباً حكومة تصريف الاعمال ومصرف لبنان بـ”وضع منصة صيرفة خاصة بالموظفين والمتقاعدين”، داعيا الاساتذة في التعليم الرسمي بكل قطاعاتهم الثانوي والاساسي والمهني متعاقدين ومتقاعدين الى “البقاء يداً واحدة في وجه هذه الطغمة السياسية الفاسدة التي تسعى لهدم التعليم الرسمي وانهياره، وعدم التراجع عن حقوقنا حتى نيل المطالب مهما طال الزمن”.

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