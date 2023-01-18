نزيه ⁧‫متّى‬⁩ يردّ: الجهبذ هو مَن صرخ لو كنت أعلم بعد حربٍ مدمّرة،

عضو تكتُّل ⁧‫الجمهورِيَّة القويَّة‬⁩ النائِب نزيه ⁧‫متّى‬⁩ عبر تويتر: الجهبذ هو مَن صرخ لو كنت أعلم بعد حربٍ مدمّرة، الجهبذ هو الذي بأحلامه حَوّل لبنان إلى دولةٍ معزولةٍ فاشلة، الجهبذ هو الذي أوصل اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، الجهبذ هو الذي يرسل معاونيه للإملاء على القضاة، الجهبذ هو الذي يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، الجهبذ هو الذي وَعَد بهبة المحروقات الإيرانية التي تمَّ بيعها إلى اللبنانيين، الجهبذ هو الذي يغَطي الفاسدين الذين يغطون سلاحه، الجهبذ هو الذي يعطل الحكومات ويدفع إلى تشكيلها وفق مصالحه، الجهبذ هو الذي أقحم لبنان في صراعات إقليمية أدت إلى تدمير إقتصاده وهجرة شبابه وشاباته، الجهبذ هو الذي موَّل الحرب في سوريا من ودائع اللبنانيين عبر التهريب، الجهبذ هو الذي يتجاهل التقارير الايرانية الرسمية التي تؤكّد أنّ أكثر من ٦٠٪ من سكان إيران باتوا تحت خط الفقر منذ عامين.

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