لبنان

نزيه ⁧‫متّى‬⁩ يردّ: الجهبذ هو مَن صرخ لو كنت أعلم بعد حربٍ مدمّرة،

By admin

عضو تكتُّل ⁧‫الجمهورِيَّة القويَّة‬⁩ النائِب نزيه ⁧‫متّى‬⁩ عبر تويتر: الجهبذ هو مَن صرخ لو كنت أعلم بعد حربٍ مدمّرة، الجهبذ هو الذي بأحلامه حَوّل لبنان إلى دولةٍ معزولةٍ فاشلة، الجهبذ هو الذي أوصل اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، الجهبذ هو الذي يرسل معاونيه للإملاء على القضاة، الجهبذ هو الذي يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، الجهبذ هو الذي وَعَد بهبة المحروقات الإيرانية التي تمَّ بيعها إلى اللبنانيين، الجهبذ هو الذي يغَطي الفاسدين الذين يغطون سلاحه، الجهبذ هو الذي يعطل الحكومات ويدفع إلى تشكيلها وفق مصالحه، الجهبذ هو الذي أقحم لبنان في صراعات إقليمية أدت إلى تدمير إقتصاده وهجرة شبابه وشاباته، الجهبذ هو الذي موَّل الحرب في سوريا من ودائع اللبنانيين عبر التهريب، الجهبذ هو الذي يتجاهل التقارير الايرانية الرسمية التي تؤكّد أنّ أكثر من ٦٠٪ من سكان إيران باتوا تحت خط الفقر منذ عامين.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
admin 81614 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الوكيل القانوني لجنبلاط عن موضوع الدوائر العقارية: تلفيق…

هكذا علق فياض على حضور نصار جلسة مجلس الوزراء

ميقاتي خلال مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: جلسة اليوم لتلبية…

توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

قيومجيان: بواخر نظام يقتل بناته وأبناءه مرفوضة مع الشكر

نصر الله يحجّم باسيل.. ميقاتي يسعى إلى “نصاب…

1 من 1٬264