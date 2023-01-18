استنفار على الحدود على خلفية قيام احدى الجرافات بخرق الخط الأزرق

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” باستنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات العدو الاسرائيلي على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق ، حيث مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة “المطلة ” وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.
يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري . كما حضرت قوات “اليونيفيل “وتجري اتصالات مكثفة بين الطرفين.
افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” باستنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات العدو الاسرائيلي على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق ، حيث مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة “المطلة ” وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.
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