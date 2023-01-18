استنفار على الحدود على خلفية قيام احدى الجرافات بخرق الخط الأزرق

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ب‏استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات العدو الاسرائيلي على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق ، حيث مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة “المطلة ” وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.

‏يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري . كما حضرت قوات “اليونيفيل “وتجري اتصالات مكثفة بين الطرفين.

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