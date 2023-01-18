هكذا علق فياض على حضور نصار جلسة مجلس الوزراء

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث لـLBCI أنه ترك لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور جلسة مجلس الوزراء وأن المجلس يتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء.

وقال: “الدعوة للحضور لم تأت مني شخصيا بل من رئيس الحكومة وما يهمني هو الحل الشامل للكهرباء ووفق الخطة التي وضعتها”.

وأشار فياض إلى انه لم يكن على علم بحضور وزير السياحة وليد نصّار جلسة مجلس الوزراء لأنه عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها، كما قال.