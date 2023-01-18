لبنان

قيومجيان: بواخر نظام يقتل بناته وأبناءه مرفوضة مع الشكر

By admin

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:
نحن يا سيّد حسن، لا نتبع “أميركا” ولا غيرها. سيّان عندنا إن صُنِفتم أسياداً في ايران أو عبيداً لوليّها.
يكفينا عزة أننا أسياد في لبنان ندافع عن سيادته ودولته وكيانه، بينما أضحيتم عصابات قتل وتهريب لخدمة مشروع ولاية مارقة ومعزولة.
بواخر نظام يقتل خيرة بنات وأبناء شعبه مرفوضة مع الشكر.

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