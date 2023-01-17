الاتحاد الماروني العالمي استنكر استدعاء نون ومراد: تسلسل الاحداث لا ينبئ بالخير

استنكر الاتحاد الماروني العالمي في بيان، “استدعاء وتوقيف وليم نون نهاية الأسبوع الماضي، واستدعاء رئيس حزب الاتحاد السرياني وعضو الجبهة السيادية ابراهيم مراد أمس، والتحقيق معه لمدة سبع ساعات وتبليغه اليوم بأن مذكرة توقيف صدرت بحقه، ما يذكرنا بتوقيف قائد القوات اللبنانية في بداية السيطرة السورية الكاملة على البلد لمنع اي نوع من الانتقاد”.

ونبه الاتحاد الذي “يواكب تحركات اللبنانيين ويرافق تطلعاتهم ومعاناتهم، إلى أن تسلسل الاحداث لا ينبئ بالخير، فقد تمكن الاحتلال من القضاء على أحلام اللبنانيين بالسيادة والاستقلال، ومن ثم بالرفاه والتقدم، وها هم يعانون من الفقر والحاجة، ومن العتمة الكاملة والتأخر في كل المجالات التي كانوا فيها روادا، وذلك بسبب سيطرة حزب إيران على الحكم، ما يؤدي إلى زيادة قهر اللبنانيين ودفعهم إلى الياس”.

واعتبر أن “توقيف بعض من كان يجرؤ على تحدي منظومة الفساد التي يحميها السلاح، بدءا بمن كتب مقالة تضع بعض النقاط على الحروف، وصولا إلى من طالب بحقه في كشف جريمة العصر التي قتلت أخوته وأوقفت التحقيق الذي يعطي أملا بالتوصل إلى تسمية المجرمين، ومن ثم التعدي على القيادات الروحية بتوقيف المطران الحاج واتهامه بما ليس فيه، واليوم باستدعاء وتركيب ملفات لأحد قادة الأحزاب وعضو الجبهة السيادية، كي يتم ترهيب كل من يتعاطى السياسة ويضع الأصبع على الجرح”.

ودعا “اللبنانيين من كافة الفئات، الى الاعتراض على هذه الأعمال ورفع الصوت عاليا لوقف التقهقر قبل فوات الأوان، كي لا نصبح كلنا على مقولة “فإنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.